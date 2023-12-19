Фестиваль ледяных скульптур собрал в Магадане лучших мастеров со всей страны

Фото, видео: 5-tv.ru

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Соревнуются между собой 20 художников не только из России, но и из Китая! Имя победителя назовут уже сегодня.

Магадан в эти дни стал ледяной столицей России. Там проходит 16-й Международный конкурс скульптур «Магаданский хрусталь». В этом году в нем участвует 11 команд из России и Китая. Для мастеров подготовили тонны льда, который специально отбирали по определенным критериям, чтобы без посторонних вкраплений, но при этом обязательно с пузырьками. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова оценила работы.

В своей работе художник из Хабаровска делает последние штрихи. С помощью стамески и напильника Виктор Пичуев всего за четыре дня из огромного куба льда сотворил композицию, посвященную северу. Каждый день по восемь часов мастер кропотливо вытачивал морских обитателей.

«В центре композиции обобщенный портрет северного коренного жителя — шамана. Шамана, который с посохом, с бубном, проводит какое-то камлание, заклинание на богатый улов», — говорит художник.

В этом году в Магадане в 16-й раз проходит фестиваль ледяных фигур. Показать свое мастерство приехали 20 художников из 11-ти регионов России, и даже Китая! Специально для них подготовили ледяные глыбы. Лед должен быть качественным: без трещин, иначе фигура сломается. И без мелких жучков, чтобы не портили внешний вид. А вот пузырьки воздуха пришлись в самый раз.

«Лед хороший, есть, конечно, пузырьки, которые добавляют свой шарм. Мы этим пользуемся. Погодка половину дней была прямо замечательная, сегодня уже ударили морозы, ветерок. Уже сегодня потяжелее чуть работать», — говорит художница Юлия Выборова.

Тема фестиваля в этом году — «Новогодняя мозаика». У художников полная свобода творчества. Магаданский лед податливее, чем в родных регионах, говорят участники из других городов. Некоторым художникам удалось даже выпилить целую лодку на морских волнах!

«Детали сложные. Лодочный мотор, рыба. И сама объемная работа. Она не просто стенка, а чисто объемная работа, здесь и человек присутствует, и рыба, и собака», — говорит участник фестиваля Андрей Ханькан.

Все фигуры выставят на пешеходной зоне «Магаданское время». Имя победителя назовут уже сегодня.