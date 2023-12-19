Как похожи! Юлия Пересильд с подросшими дочерьми появилась на кинопремьере

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Старшая наследница знаменитостей пошла по их стопам — 14-летняя Анна уже сыграла ряд запоминающихся ролей.

Актриса Юлия Пересильд пришла на премьеру фильма «Бременские музыканты» в кинотеатр «КАРО 11 Октябрь» с дочерьми от режиссера Алексея Учителя — 14-летней Анной и 11-летней Марией. Обе девочки уже попробовали себя в маминой профессии, всерьез взялась за работу пока только Анна. Все три артистки с удовольствием позировали фотографам на красной ковровой дорожке.

Мама и старшенькая выбрали для мероприятия юбочные костюмы нежных оттенков и женственные прически. Младшенькая добавила компании огонька — она появилась в пиджачке «с мужского плеча», джинсах и кедах. Дерзкий образ органично дополняла мальчишеская челка. Пересильд, очевидно, уже не боится пристального внимания прессы и публики к дочкам, она не спешила скрыться вместе с ними с глаз журналистов и показала во всей красе.

Мария сыграла небольшие роли в фильмах «Императрицы» (Екатерина в детстве) и «Цой». В актерском резюме ее сестры такие картины как «Черновик», «Первый снег», «Тибра», а также участие в съемках мегапопулярного сериала, о котором говорят сейчас буквально все кинокритики, любители, а пользователи соцсетей разбирают его на цитаты. Девочка, по мнению зрителей, продемонстрировала семейный талант и, возможно, славно продолжит династию еще множеством успешных проектов.

Юлия Пересильд в течение многих лет состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Слухи об их романе появились еще в 2010 году, когда актриса снималась режиссера «Край». Очень нескоро она публично призналась, что родила дочерей от него. Мало того, что Учитель был почти вдвое старше избранницы, он на момент «разоблачения» по-прежнему был женат на продюсере Кире Саксаганской. Два года назад стало ясно, что роману пришел конец.

Звезды продолжают совместно воспитывать детей, между ними по-прежнему хорошие отношения, хотя Пересильд и намекала в разных интервью, что безнадежно ждала предложения руки и сердца, да так и не дождалась. В 2022 году актриса объявила о любви к коллеге Михаилу Тройнику и стала выходить с ним в свет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Пересильд и Михаил Тройник сыграли тайную свадьбу.