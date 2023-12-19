Не стихают ожесточенные бои: что происходит в окрестностях Орехово-Васильевки

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Российские бойцы не дают боевикам ВСУ сформировать ударный кулак на этом участке.

На артемовском направлении спецоперации не стихают ожесточенные бои. Российские войска атакуют и продвигаются сразу на нескольких участках. На северном фланге противнику успешно противостоит бригада мотострелков. В каких условиях происходит боевая работа на передовой — увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Как только темнеет, группа военных собирается у бронемашин для очередного марш-броска к передовой. Дорога изнурительная и опасная, отвлечься от стресса помогает музыка.

Музыку погромче, свет гаснет, бронемашина выходит к участку работы мотострелков Северного флота. Крепкие бородатые мужики — почти все жители северных регионов России — костяк 200-й бригады сейчас держат под огневым контролем одну из самых горячих точек на артемовском направлении — северный фланг.

Позиции командира взвода Ермака плотно прижаты к огневым точкам ВСУ в окрестностях Орехово-Васильевки. Сам населенный пункт хорошо просматривается и без бинокля. Но для абсолютного контроля в небе всегда висят наши беспилотник.

Эксклюзивные кадры — так сейчас выглядит Орехово-Васильевка. ВСУ прячутся на теперь уже бывшей ферме и в жилых домах. Кругом побитая техника западного образца. Любое движение здесь моментально выявляется и пресекается.

Утес Ермака в паре с другими орудиями здесь работает круглосуточно — утром, днем, ночью. Неважно. Задача — не дать противнику сформировать ударный кулак на этом направлении.

Бойцы 200-й бригады Северного флота в шутку вспоминают одну из главных русских пословиц — вежливость города берет. Им же пока предстоит помочь братьям по оружию выровнять линию фронта и после развить атаку в направлении Орехово-Васильевки.



