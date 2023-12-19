Мама, я дома! Ребенок вернулся с Украины в Россию при посредничестве Катара

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Девятилетний мальчик наконец обнял родительницу в аэропорту «Внуково», женщина не могла забрать его почти четыре года.

Власти Катара посодействовали уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и ее коллегами и помогли вернуть ребенка, девятилетнего Никиту, в Россию с Украины. Как сообщается в материале ТАСС, первая встреча мальчика с мамой Александрой Жулиной после долгой разлуки состоялась в московском аэропорту «Внуково». Он прилетел в столицу рейсом из Стамбула, на месте его также ждал дипломат катарского посольства. Как рассказала родительница, Никита находился на Украине с 2019 года.

До 2019-го ребенок с матерью и отцом жил в Ярославской области. Потом папа его погиб, мама перевезла мальчика к бабушке в Винницкую область. Позже из-за запрета киевского режима на въезд россиян она просто не смогла забрать сына. Чтобы помочь ей, Львова-Белова и ее сотрудники взаимодействовали с украинскими властями, другими государствами и рядом международных организаций. По словам Жулиной, в Ярославле все готово к возвращению Никиты, как только будет готов, он пойдет в местную школу. Она поблагодарила всех, кто помог снова увидеть сына.

Как прежде сообщала Львова-Белова, с представителями киевского режима из органов власти у Москвы налажен канал связи. Через него и производится перевозка детей — украинских на родину из России, россиян с Украины.

В сентябре уполномоченный по правам ребенка рассказывала о 15 детях с каждой стороны, что ждут встречи с родителями по ту сторону границы. В ноябре Львова-Белова заявляла, что четверо ребят вернулись из России к своим близким на Украине, еще один наоборот, приехал в РФ. Как отметила омбудсмен, руководство Катара выполняет задачу «фиксатора».

Ранее 5-tv.ru сообщал что неродившиеся дети погибших в зоне спецоперации военных начнут получать страховые выплаты.