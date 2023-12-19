«Если будут доказательства»: каковы шансы Киркорова взыскать с Успенской миллионы

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Король эстрады считает, что коллега оклеветала его, назвав «женоненавистником».

Народный артист РФ Филипп Киркоров не так давно подал иск на коллегу Любовь Успенскую. Исполнительница назвала короля эстрады «женоненавистником», а он воспринял это за оскорбление. За это намерен взыскать круглую сумму — 12 миллионов рублей. Но примет ли суд сторону Киркорова? На эту тему порассуждала юрист по гражданским делам Анастасия Подгрудкова в беседе с изданием «Страсти».

По словам эксперта, иски о защите чести, достоинства и деловой репутации предполагают под собой отсутствие формализма со стороны суда, а также наличие креативных задатков и профессионализма юристов при подготовке и сборе документов.

А статус народного артиста РФ позволяет Киркорову говорить о том, что подобные высказывания крайне негативно отражаются на его репутации, в связи с чем моральный вред также будет отличаться высоким размером взыскания, указала юрист.

«При этом указанный иск может быть не удовлетворен, если у ответчика будут доказательства», — заключила Подгрудкова.

Адвокат Успенской Елена Сенина рассказала, как ее подзащитная отреагировала на иск Киркорова. По ее словам, артистка восприняла новость с чувством «собственного достоинства» и не приняла информацию близко к сердцу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Киркорова обратился к лингвистам, которые подтвердили в письменном заключении, что слова певицы действительно являются оскорбительными.