Наследство «Пухляша» Красилова: на что успел заработать артист за короткую жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитого шоумена нашли без признаков жизни в собственной квартире, ему было 29 лет.

Танцор, актер, шоумен и певец Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался на 30-м году жизни, прошел только день с публикации первой печальной новости, но журналисты уже считают, какое имущество разделят между собой наследники. Их, впрочем, совсем немного. Артист мечтал обзавестись семьей, стать отцом, но не успел осуществить все планы. Остались у него только мама и сестра, отец умер 13 лет назад. Как сообщается в материале KP.RU, мама как наследник первой очереди и, вероятно, будет претендовать на все нажитое.

Красилов обрел популярность, снявшись в клипе известной группы в 2020 году. Забавного танцора, подвижного и при этом в теле, сразу заметили. С тех пор он был весьма востребованным артистом, соглашался на разные проекты — музыка, кино, телепередачи. Кроме того, записывал собственные треки и вообще готов был на любую авантюру — балансировал на волне успеха. Активность принесла ожидаемые результаты. Особенно хорошо оплачивались рекламные контракты.

Коллеги Красилова говорят о нем исключительно лестные слова. Со всеми — от главного режиссера до рядового статиста — «Пухляш» был вежлив, доброжелателей, весел, вел себя непринужденно. Не громкое имя было важно ему при общении, а нечто другое, и люди это видели. Участники телешоу «Фантастика» поведали журналистам, что Дмитрий с радостью делился успехами и мечтами о большой семье, которую поселит в собственном доме.

«Он рассказал, что работы хватает, что снимался в кино. Когда зашла речь о нашей ипотеке, он рассказал, что года два назад смог купить себе жилье без ипотеки — на заработанные деньги приобрел квартиру в Москве. Всегда говорил, что хочет большую семью и детей», — вспоминали коллеги.

Жилье артист выбрал в новом доме в районе Чертаново Южное, так называемую евродвушку. И продолжил работать, чтобы добиваться большего. Красилов был щедр не только душой. Любимой маме, с которой был очень близок, он подарил на день рождения новенький китайский внедорожник Haval F7x Tech Plus. Теперь ей достанется и квартиры сына, правда, и это будет безрадостный дар, тяжелый груз. Летом 2024-го шоумен планировал отмечать 30-летие. Хотел собрать всех друзей и устроить им шикарный праздник. Вместо него близким теперь приходится оплакивать невосполнимую утрату.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком состоянии друзья видели Дмитрия Красилова накануне трагедии. По предварительной версии, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. «Пухляш» накануне покинул премьеру фильма из-за плохого самочувствия.