США объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море

Фото: www.globallookpress.com / Petty Officer 2nd Class Jacob Ma

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Операция объединит десятки стран. Но с какой целью?

США и ряд стран проведут операцию по защите Красного моря на фоне ударов йеменских хуситов по судам. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Отмечается, что в операции примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Испанию и другие страны.

«Операция объединит несколько стран <…> для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности», — говорится в заявлении Остина, опубликованном на сайте американского военного ведомства.

Операция будет носить название «Страж процветания», а проходить под эгидой Объединенных морских сил. Остальные подробности не разглашаются.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена, и стали наносить удары. Уже было несколько случаев.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в середине ноября беспилотник атаковал эсминец США в Красном море.