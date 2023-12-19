Путин спрогнозировал улучшение демографии в РФ в ближайшие годы

Путин: в ближайшие годы демографическая ситуация в РФ будет улучшаться

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Глава государства указал, что через несколько лет волна рождаемости в нашей стране вновь пойдет вверх.

Демографическая ситуация в России будет улучшаться в ближайшие годы. Такой прогноз дал президент страны Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Российский лидер отметил, что уровень рождаемости в нашей стране всегда был волнообразным. И «где-то через тройку лет волна рождаемости опять пойдет вверх», заверил президент.

По его словам, к этому моменту число молодых людей, которые достигнут «трудового» возраста, станет примерно на два миллиона больше, чем сейчас.

«Сейчас семь миллионов с чем-то, а будет почти десять», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что это ставит перед правительством задачу заблаговременно подготовить для этих людей необходимую профессиональную инфраструктуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.