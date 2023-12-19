Певец Лобжанидзе о последней встрече с Дмитрием Красиловым: «Он был уставшим»

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; © РИА Новости / Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

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Тело знаменитого шоумена, известного как «Пухляш», нашли в его квартире. Артисту было 29 лет.

Скоропостижная и загадочная смерть 29-летнего шоумена, танцора и певца Дмитрия «Пухляша» Красилова шокировала его близких и друзей. Как рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru друг артиста, исполнитель Андрей Лобжанидзе, о проблемах со здоровьем он не знал, хотя и заметил при последней встрече — приятель выглядел неважно. Однако беспокойства состояние знаменитости не вызывало, усталость на лице можно было оправдать обилием творческой работы и плотным графиком.

По словам Лобжанидзе, смерть коллеги и друга ему подтвердила его мама в телефонном разговоре. Ранее 5-tv.ru рассказывал о теплых отношениях покойного с родительницей. Совсем недавно, в День матери, который совпал с презентацией нового трека, «Пухляш» трогательно представил ее публике, поблагодарив за неизменную поддержку всех его начинаний. Как говорил Красилов, на всех важных мероприятиях мама стояла в первом ряду и громче всех за него болела. Впрочем, с теплотой к нему относились все окружающие, отметил Лобжанидзе.

«Только хорошее — что про него скажешь? Светлый невероятно человек, талантливый, целеустремленный. Очень любил друзей, всегда звал, собирал, был таким центром. Мы с ним подружились, когда пригласили его сняться в клип к себе, и с тех пор все совместные события, дни рождения, мероприятия — всегда вместе», — поделился певец.

Незадолго до трагедии исполнитель случайно встретился с Красиловым на улице. Лобжанидзе с женой увидели друга из машины, позвали его. Тот поначалу не узнал людей за стеклом, виновато плохое зрение, но когда подошел поближе, обрадовался встрече. Разговор был коротким, беду ничто не предвещало, сам артист на здоровье не жаловался.

«Он был уставшим… Мы пообщались недолго и разъехались… Каких-то проблем мы не знали. Если они и были, мы не знали о них», — рассказал друг умершего.

О внезапной кончине Красилова стало известно 18 декабря. Тело знаменитости было обнаружено в его квартире. Предварительной причиной смерти названы острая сердечная недостаточность, которая могла быть связана с лишним весом, а также алкогольная интоксикация. Накануне, по данным источника 5-tv.ru, «Пухляш» был на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив». Трезвым. Кино не досмотрел, покинул зал из-за плохого самочувствия, уехал домой. Информатор отметил, что шоумен, тем не менее, был настроен позитивно.

Дмитрий Красилов прославился после участия в съемках клипа известной группы в 2020 году. Звездный час «Пухляш» использовал по максимуму — выступал на различных мероприятиях, выступал сольно, записывал собственные треки, оставался востребован и популярен. Официальное заключение медэкспертов о причине смерти пока не обнародовано.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru певица Лолита Милявская прокомментировала трагедию. По словам знаменитости, при встрече с Красиловым у нее случилась «мгновенная любовь», она до сих пор не может поверить новостям.