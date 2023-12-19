Шойгу поручил выполнить просьбу погибшего бойца Рудакова позаботиться о его семье

Фото: 5-tv.ru

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Перед смертью молодой человек, оказавшийся с товарищами в окружении в Марьинке, написал на стене дома несколько слов — просил помочь матери, сестре и брату.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова из Батайска, погибшего в Марьинке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале. Молодой солдат, оказавшись с товарищами в окружении, понял, что живым из укрытия — полуразрушенного дома — не выберется. На кирпиче в стене он написал черным маркером несколько слов. Просил не бросать потерявшую сына мать, а еще его сестру и брата, за которыми теперь некому присмотреть. Старший брат был для них как второй отец. Ему был 21 год.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович, город Батайск», — написал солдат.

Надпись Рудакова на стене позже обнаружил один из офицеров при штурме Марьинки. Он решил достать кирпич из стены и доставить в часть. Командир полка, в котором служил Рудаков, сделал из героического послания памятный знак, этот знак будет храниться в штабе рядом со знаменем части.

Вскоре стало известно, что перед отправкой на фронт Рудаков давал интервью журналистам. Парню тогда было всего 20 лет, три месяца назад он завершил срочную службу, получил повестку. Признавался, что боится, но считал долг перед Родиной выше страха.

«Страшно только за семью, как они переживают. А за себя — ну как Бог даст… Что делать… Либо они, либо мы. Если никто не будет защищать, они уже здесь будут», — говорил тогда Роман.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с учителями Рудакова. Классный руководитель и педагог из Ростовского автотранспортного колледжа, который окончил парень, хорошо его запомнили. Внимательным старшим братом и прилежным учеником, таким молодым, но уже настоящим мужчиной.