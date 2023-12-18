Евросоюз решил оставлять россиян в санкционных списках посмертно

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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ЕС принял 12-й пакет санкций против РФ.

Евросоюз утвердил новый, 12-й пакет санкций против РФ. При этом в ЕС решили оставлять россиян в санкционных списках даже после их смерти. Соответствующее сообщение появлюсь сайте Евросовета.

В очередной пакет санкций вошли ограничения на экспорт продукции и технологий двойного назначения, импорт изделий из алюминия, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов из РФ, включая ювелирные изделия.

Также евродепутаты решили, что россияне, попавшие в станционные списки, могут там остаться и после своей смерти.

«Решение Совета ЕС определяет условия, по которым совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов», — говорится в сообщении.

Подобные меры могут быть приняты, если в Европейском союзе посчитают, что активы умерших россиян используются для финансирования СВО.

В МИД России подчеркнули, что Москва обязательно ответит на 12-й пакет санкций ЕС. Об этом во внешнеполитическом ведомстве сообщили изданию ТАСС.

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