Лолита о Дмитрии «Пухляше» Красилове: «Близкий родственник, которого знаю миллион лет»

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Исполнительница до сих пор не может поверить, что шоумен так скоропостижно ушел из жизни.

Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш», для Лолиты был человеком с особенной химией. Об этом певица рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По словам Лолиты, поверить в то, что артиста больше нет, у нее не получается.

«Даже в это поверить невозможно. У нас просто были такие теплые человеческие отношения, и его мамочка всегда говорила: „Не забудь Лолу с днем рождения поздравить“. Знаете, это какая-то, я не знаю, какая-то химия человеческая. Вот правда, бывают люди, с которыми с первого раза происходит химия. Ощущение, что это твой близкий-близкий родственник, и как будто вы друг друга знаете миллион лет. Вот это — Дима», — говорит знаменитость.

Лолита отмечает, что давно не видела таких людей, которых просто невозможно увидеть без улыбки. Это при том, что порой в жизни происходят совсем не радостные вещи.

«Я никогда не видела его просто грустным, не то, что язвительным — просто грустным. У него огромные планы на личную карьеру, на песни, на треки. Видите, я даже не могу произнести слово «были», — признается певица.

Последний раз Лолита общалась с Дмитрием до своего дня рождения, который отметила 14 ноября. Узнав о смерти Красилова, Лолила опубликовала пост в личном блоге в социальных сетях, где назвала «Пухляша» веселым светлым человеком, с которым у нее произошла «мгновенная любовь».

«Давно не плакала…» — призналась звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сложилась судьба Дмитрия «Пухляша» Красилова.