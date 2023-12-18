«Я никогда не соблюдал диет»: как сложилась судьба Дмитрия «Пухляша» Красилова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Популярный актер, танцор и шоумен скончался в Москве. Ему было всего 29 лет.

Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш», был найден мертвым в своей квартире в Москве 18 декабря 2023 года. Несмотря на сложности в жизни, артисту удалось обрести настоящую популярность и востребованность на российском телевидении. О том, как шоумен обрел славу — в материале 5-tv.ru.

Детство и юность Дмитрия Красилова

Детство «Пухляша» прошло в небольшом провинциальном городе Заринск Алтайского края. Артист учился в обычной средней школе, где ему приходилось терпеть нападки сверстников из-за лишнего веса. Но мальчик нападки в свой адрес не переносил и всегда отвечал обидчикам, иногда при помощи кулаков.

Дмитрий рассказывал, что причиной его избыточного веса были проблемы с щитовидной железой, которые возникли после курса уколов гормона роста: будучи подростком, он был значительно ниже своих одноклассников.

«Как и у любого толстого мальчика, детство у меня было не очень-то приятным. Постоянные насмешки, издевки, потому что никто не верил, что толстый мальчик может из себя что-то представлять», — рассказывал Дмитрий в интервью Алене Жигаловой.

О своей маме Дмитрий Красилов всегда отзывался с теплотой и любовью: именно она, по признанию артиста, повлияла на его становление и всячески поддерживала в любых начинаниях. Так он попал на танцы: всего в восемь лет женщина привела сына на отбор, пообещав тому после мороженое. В итоге Красилов попал в танцевальный коллектив, где провел следующие десять лет.

Танцы Дмитрия Красилова

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Танцевальная карьера Красилова началась в ансамбле «Улыбка», который со временем трансформировался в танцевальный театр «Зазеркалье». После школы «Пухляш» поступил в Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, который окончил в 2016 году, получив дипломы актера и режиссера драматического театра и кино. Одновременно артист продолжил занятия танцами, уже более профессионально: увлекся хип-хопом джаз-фанком. А с направлением Vogue Дмитрий пришел на кастинг танцевального шоу одного из федеральных каналов. Правда, тогда зрители выступление «Пухляша» не увидели, так как оно было вырезано из эфира.

Однако первая неудача не повлияла на его уверенность, и спустя некоторое время он вновь вышел на сцену. В этот раз артист покорил не только жюри, но и зрителей. И пусть путь в шоу для Дмитрия был недолгим, в проекте он продемонстрировал свои поистине выдающиеся навыки, и, несмотря на необычный для танцора вид, артист стал по-настоящему востребованным.

Популярность Дмитрия Красилова

Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Настоящую популярность «Пухляшу» принесло участие в съемках музыкального клипа известной группы. Обаятельный танцор весом 112 килограммов при росте в 162 сантиметра сразу привлек внимание зрителей. Дмитрий получил всероссийскую и даже мировую известность. А ведь было время, когда из-за лишнего веса его буквально отговаривали заниматься любимым делом. В итоге же артист превратил это в свою изюминку. Да и на здоровье он никогда не жаловался, посещал разные мероприятия, развивал свои проекты и весел проводил время.

«Я никогда не соблюдал никаких диет. Меня мой вес полностью устраивает. Честно говоря, даже не знаю, сколько точно во мне на данный момент килограммов. Я давно не дружу с весами. У меня даже дома их нет. Знаю, что приблизительно во мне от 130 до 140 килограммов», — рассказывал «Пухляш» в беседе с изданием PROZVEZD.

Что касается личной жизни артиста, он уверял, что ему вполне хватает женского внимания.

Накануне смерти Дмитрия Красилова

Тело артиста было найдено в его квартире в Москве 18 декабря 2023 года. Накануне артист побывал на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив» и, как передает источник 5-tv.ru, был в отличном настроении, общался с людьми и выкладывал в социальных сетях кадры с мероприятия. Однако позже ему резко стало плохо, из-за чего он был вынужден уехать домой, даже не досмотрев фильм.

Предварительной причиной смерти могла стать болезнь сердца. Однако точно станет известно только после проведения медицинской экспертизы. Проблемы с сердцем у шоумена могли быть связаны с лишним весом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер из фильма «Такси».