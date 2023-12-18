Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; автор видео Катерина Алабина

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Несчастному мастеру с лаком для волос в руках крепко досталось от раздраженной знаменитости.

Актриса Ирина Горбачева жестко обошлась со своим стилистом на премьере фильма «Бременские музыканты» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Звезда вышла на красную ковровую дорожку в элегантном черном платье в пол, волосы были убраны с висков и уложены на манер элвисовского куллиджа. Артистка предстала перед фотографами, и в этот момент, видимо, ее стилисту показалось, что локоны лежать неидеально.

Мужчина подлетел к Горбачевой с банкой лака для волос и принялся спешно сбрызгивать прическу и колдовать руками. Но селебрити заботу своего мастера не оценила. Она отмахивалась от него, отталкивала, при этом ругаясь и требуя оставить ее в покое. После очередного грубого толчка стилист ретировался. А Горбачева кричала в след: «Уберите его отсюда!». И потом продолжила позировать фотографам.

Со стороны можно подумать, что выходка актрисы — очередной пример так называемой звездной болезни, а она сама ни во что не ставит обслуживающий персонал. Но только если вы не знакомы с юмором знаменитости. В ее соцсетях вы найдете массу подобных забавных роликов, ведь зазнавшаяся артистка — один из любимых образов Горбачевой. Так что всем переживающим за судьбу несчастного стилиста самое время успокоиться, он, определенно, в деле.

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