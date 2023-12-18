«В мире такого нет»: Путин высоко оценил праздник выпускников «Алые паруса»
Путин назвал «Алые паруса» шикарным праздником, у которого нет аналогов
Фото, видео: 5-tv.ru
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Президент отметил, что событие неоднократно забирало себе звание лучшего массового мероприятия Европы.
Президент РФ Владимир Путин назвал «Алые паруса» шикарным праздником, у которого нет аналогов во всем мире. Он пообещал, что постарается побывать на нем во время общения с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству.
«Праздник, конечно, шикарный, замечательный. Много раз завоевывал призы лучшего массового мероприятия Европы. Думаю, что в мире такого нет», — прокомментировал глава государства.
Президент напомнил, что сама традиция праздника всех выпускников зародилась в Ленинграде в 1960-х. Позже, уже в современном Санкт-Петербурге, она была возрождена.
Владимир Путин также пообещал обсудить с губернатором Северной столицы Александром Бегловым возможность приглашать победителей чемпионата на «Алые паруса» каждый год. По словам президента, на набережных города в самую волшебную ночь собираются более миллиона выпускников, поэтому увеличение числа гостей не создаст неудобств.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Алые паруса» победили в рейтинге проекта «Достижения.рф».