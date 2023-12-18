Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку-форум «Россия»

Фото, видео: Астафьев Александр / ТАСС; 5-tv.ru

В Москве состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Помимо деловой встречи, гостям нашей страны организовали культурную программу.

Петербургская фарм-компания наладила выпуск инсулина в Казахстане. Это лишь один из примеров успешного сотрудничества на пространстве СНГ. Премьер-министры стран, входящих в содружество, собрались сегодня в Москве на заседании совета. И посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ. В экспозиции представлены достижения российских регионов, в том числе и совместные проекты с соседними странами. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова расскажет о самых важных.

«Одна из задач нашего стенда — сломать стереотипы о Челябинской области», — отмечает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Для этого глава одного из самых суровых российских регионов ведет нас на качели. Это самый крупный объект их стенда — имитирует пролет над ущельем.

«Вы сами тестировали их?» — спрашивает корреспондент у Текслера.

«Конечно, и не только я. Пожалуйста, видите, можно посмотреть, над чем пролетаешь», — отвечает он.

Еще более головокружительно звучат последние данные об экономике региона.

«В целом наш товарооборот со странами СНГ составляет более двух миллиардов долларов и ежегодно растет. Сейчас работаем над серьезным проектом тяжелых мостов и осей. Их ни в РФ, ни в Белоруссии нет», — рассказал губернатор Челябинской области.

Сотрудничество со странами СНГ сейчас наращивают и другие регионы.

«Вот такие уральские паровые турбины установлены на минской ТЭЦ и, как здесь рассказывают, отапливают до четверти Белоруссии. Такие тепловозы последние три года с Урала поставляли в Казахстан, а с этого года начали еще и в Узбекистан», — отмечает Ксения Солдатова.

Самые успешные проекты регионы привезли на выставку «Россия». И сегодня главы правительств стран СНГ перед заседанием прошлись по ней и даже едва не спровоцировали аварию. Им предложили дистанционно порулить реальным трактором, который в тот момент находился на аэродроме Калачево под Челябинском.

Основную часть встречи — заседание Совета глав правительств стран СНГ — открыл президент России. В следующем году наша страна будет председателем Совета, и Владимир Путин рассказал о будущем приоритетном направлении — это развитие культурно-гуманитарной сферы.

«Будем всячески поощрять реализацию кино- и телепроектов, организацию конкурсов классической и популярной музыки. Нацелены и на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма. Естественно, в ходе своего председательства Россия уделит особое внимание теме сбережения нашего общего достояния, русского языка, который был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей», — подчеркнул глава государства.

Путин также поздравил премьера Казахстана. У него сегодня день рождения. И на стенде Татарстана Алихану Смаилову даже подготовили подарок.

А премьер-министру Белоруссии сюрприз преподнес Башкортостан. Там в рекордные сроки простроили крупное совместное российско-белорусское предприятие, где выпускают зерносушильное оборудование.

«Только вгрызлись в землю — через девять месяцев все уже стояло и работало. Чудеса», — сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Плодотворно наши страны сотрудничают и в других сферах. В СНГ открываются русские школы. В следующем году пройдут Всемирный фестиваль молодежи, Игры стран СНГ и БРИКС, культурные форумы, первый музыкальный конкурс «Интервидение».

«Наступающий год будет посвящен волонтерскому движению. Следующий за ним — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и станет Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом», — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Итоговое соглашение о масштабном сотрудничестве все стороны сегодня подписали.