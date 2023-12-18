Аномальное тепло к концу недели доберется до Сибири

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Дороги во многих регионах уже превратились в каток. Водителей предупреждают о необходимости снижения скорости и соблюдения дистанции.

После аномального холода в большей части страны наступило аномальное тепло. Исключением стал только Дальний Восток. Резкое повышение температуры на Южном Урале привело к тому, что дороги стали катком!

Водителей просят сбросить скорость и соблюдать дистанцию. К четвергу в Челябинске потеплеет до плюс четырех. Пойдет снег с дождем. Перемена погоды сопровождается скачками давления и сильным ветром.

Чем южнее, тем теплее — в Воронежской, Калужской и Орловской областях ожидается до плюс шести. Примерно то же самое и в Москве. Сугробы уже подтаяли. Но все равно все еще остаются рекордно высокими для этого периода. К концу недели аномальное тепло доберется и до Сибири.