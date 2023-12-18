«Теперь их нет»: Залужный раскритиковал решение Зеленского

Фото: REUTERS / VIACHESLAV RATYNSKYI

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Украинский лидер летом провел кадровые чистки в военкоматах. Из-за этого провалились планы по мобилизации, считают в стране.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный резко отреагировал на решение президента страны Владимира Зеленского уволить военкомов на фоне коррупционных скандалов. В беседе с изданием «Украинская правда» он назвал попавших под раздачу профессионалами своего дела, каких больше нет.

«Это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет», — прокомментировал Залужный вопрос о влиянии на восполнение резервов ВСУ смены глав областных военкоматов.

Также украинский военачальник призвал вернуть мобилизацию в те рамки, в которых она находилась ранее.

Кроме того, решение провести кадровые чистки в украинских ТЦК подвергалось критике депутатом и секретарем комитета вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Романом Костенко. Из-за этого, считает он, страна провалила мобилизацию.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее, писал 5-tv.ru, Залужный подтвердил, что в одном из его кабинетов было найдено прослушивающее устройство.