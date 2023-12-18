Действующий президент Египта переизбран на новый срок

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

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Лидер страны одержал победу в гонке с огромным перевесом.

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу в выборах и переизбрался на новый срок. Об этом заявила глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави.

Ас-Сиси одержал победу с большим отрывом, набрав 89,6% голосов. Таким образом, он заступил на пост президента Египта уже в третий раз.

Выборы президента в Египте проходили в три дня — 10,11 и 12 декабря. Проголосовать могли порядка 67 миллионов граждан, для них работали более девяти тысяч избирательных участков.

Напомним, Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси. В 2018 году он был переизбран на второй срок. А в 2019-м власти Египта приняли поправки в закон о возможности баллотироваться на новый срок и увеличении полномочий президента до шести лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый премьер-министр Польши Дональд Туск принял присягу и стал полноправным главой правительства страны.