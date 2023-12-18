ВСУ потеряли на донецком направлении до 190 боевиков и БМП Bradley

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В Минобороны РФ рассказали об успехах в зоне спецоперации на Украине за минувшие сутки.

Российские военные отбили девять атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации.

По данным ведомства, киевский режим пытался атаковать в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР), однако потерпел неудачи и понес существенные потери.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы „Мста-Б“, самоходная артиллерийская установка „Акация“ и три гаубицы Д-30», — говорится в сводке Минобороны.

Кроме того, армия России нанесла удар по командному пункту Нацгвардии Украины, который располагался в районе населенного пункта Серебрянка в ДНР. В этом пункте был расположен штаб 1-й бригады оперативного назначения.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине, по мнению руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, почти нет никакой пользы от насильно мобилизованных граждан.