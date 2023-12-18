В Крыму национализировали более тысячи принадлежащих украинцам объектов

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Речь идет как о движимом, так и о недвижимом имуществе.

Крымские власти провели процедуру национализации порядка 1150 объектов, принадлежащих украинским юридическим и физическим лицам. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, что национализация коснулась имущества 77 юридических и физических лиц, которые ведут подрывную деятельность против России. Среди объектов — как движимое, так и недвижимое имущество, пояснил он.

«Решение принято депутатами Государственного Совета на заочном голосовании», — указано в публикации Константинова.

Ожидается, что список национализированного имущества на территориях полуострова будет пополняться.

Известно, что национализирована в России была гостиница «Лондон», отель «1001 ночь», парк-отель «Марат» и ряд других объектов. Об этом, по словам Константинова, просили местные жители и общественники.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

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