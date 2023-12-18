За семью и Родину: учителя рассказали о бойце, оставившем послание в Марьинке

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Роман Рудаков не задумываясь отправился в Донбасс, заявив друзьям: «Если мы не придем к ним, они придут к нам».

Российский военнослужащий Роман Рудаков, который оставил последнюю просьбу на стене дома в Марьинке, был настоящим мужчиной. Так о нем отзывается школьная классная руководительница Марина Фроленко. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, каким был Рома, когда учился в школе.

5-tv.ru

«Он был настоящим мужчиной и таким был с пятого класса, сколько я его знаю. Он пришел в класс со своим братом, и как он его опекал я на всю жизнь запомню. Эти моменты мы с детьми больше всего запомнили. Рома для нас — герой», — со слезами на глазах поделилась Марина Николаевна.

По ее словам, Рома всегда выполнял домашнее задание, был очень старательным и ответственным. После девяти классов он выпустился из школы в 2017 году и поступил в Ростовский автотранспортный колледж, где его руководителем стал Владимир Радаев.

Ему довелось узнать, как погиб Рома. В Марьинке, когда он вместе со штурмовой группой зачищал один из кварталов, их окружили враги. Причем врагов было гораздо больше, а рация оказалась разбита, и вскоре стало понятно, что выхода нет.

«Рома на кирпиче оставил послание. Для него семья была святое. Он был старшим сыном и, когда был на старших курсах, подрабатывал, помогал матери. Закончил колледж он хорошо. Я советовал ему продолжить обучение, но судьба распорядилась иначе — Рома пошел в армию. Как мне говорили одноклассники — перед тем, как он отправился в ДНР, он сказал: «Если мы не придем к ним, они придут к нам. Я буду сражаться, защищать свою семью и Родину», — рассказал преподаватель.

Послание Романа Рудакова из Батайска нашел один из российских офицеров на стене дома в Марьинке.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — было написано на кирпиче маркером.

Ниже указано имя бойца — Рудаков Роман — и город проживания. Командир полка поручил установить фрагмент в штабе рядом со знаменем части.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работают огнеметчики ВС РФ в зоне спецоперации.