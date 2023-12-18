«Должно насторожить»: как один поцелуй может привести к раку

Фото: www.globallookpress.com / photorevolution

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К страшной болезни может привести наличие одного коварного вируса, который как раз передается при таком контакте с человеком.

Самая частая форма рака ротоглотки — рак миндалин — может образоваться из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) после поцелуя или незащищенного орального секса. Об этом изданию Газета.ру сообщил онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

«В последние годы лидирующей причиной возникновения рака ротоглотки является инфицирование ВПЧ, особенно 16 и 18 типа. Это вирусы высокого онкогенного риска», — поделился специалист.

Причем ВПЧ-положительный рак чаще встречается именно у молодых некурящих людей обоих полов. По словам Иванова, это происходит из-за того, что подхватить ВПЧ довольно легко — достаточно страстного поцелуя или незащищенного орального секса с больным.

Поэтому в группу риска входят сексуально активные люди с немалым количеством половых партнеров. При этом эксперт подчеркнул, что не всем, кто заразился вирусом, грозит онкология.

Сильный иммунитет может подавить вирус. Однако наиболее действенной профилактикой в этом случае будет минимизация количества половых партнеров и применение барьерной контрацепции.

Также к страшной болезни могут привести канцерогены, которых много в табачном дыме. Еще одна причина ацетальдегид — вещество, появляющееся в результате распада алкоголя в организме.

«Насторожить должно появление следующих симптомов: боль и дискомфорт при глотании, чувство „кома“ в горле, появление уплотнения на шее, резкий гнилостный запах изо рта, присутствие крови или гноя в слюне, изменение голоса, он становится хриплым, приглушенным, трудности с открыванием рта и проглатыванием пищи», — предупредил онколог.

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