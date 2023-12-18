Рассекречены документы о зверствах нацистов в Харьковской области в годы ВОВ

Фото, видео: ТАСС ; 5-tv.ru

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В бумагах приводятся показания участников карательных акций, а также обвинительные приговоры.

ФСБ России рассекретила документы о зверствах гитлеровцев в Харьковской области. Архивы опубликованы на сайте проекта «Без срока давности».

Сделано это было к 80-летию завершения Харьковского процесса 1943-го. В бумагах приводятся показания участников карательных акций, а также обвинительные приговоры.

Напомним, что число жертв преступлений фашистов в годы Великой Отечественной войны только в одном Харькове превысило 26 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минске установили личности более 300 латышей и латвийцев, истреблявших жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Удалось раскрыть имена 336 карателей, а также реализованные ими преступления.

В списке белорусской Генпрокуратуры значатся фамилии 251 латыша и 85 литовцев. Батальоны, в которых они орудовали, формировались приверженцами националистических взглядов.