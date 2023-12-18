Национальная премия в области музейного дела появится в России
Любимова объявила об учреждении Национальной премии в области музейного дела
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Ожидается, что награда будет ежегодной и вручать ее начнут уже в 2024-м.
В России учредят Национальную премию в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Об этом решении сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на стратегической сессии проекта «Музейные маршруты России» в Москве.
«Чтобы отметить представителей самых разных музейных профессий — хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов — мы приняли решение учредить ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева», — сказала Любимова.
Ожидается, что премия будет учреждена уже в 2024 году. Вручать ее планируют на возобновленном фестивале «Интермузей».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Эрмитаже обнаружили таинственного посетителя. Он прятался в воздуховодах гардероба, по ночам гулял по первому этажу, из-за чего срабатывали охранные датчики.