«Нейросеть» стала словом 2023 года

Фото: www.globallookpress.com

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Выбор был сделан на основе нескольких критериев: анализа данных, частотности запросов, оценки экспертов и освоенности слова русским языком.

Справочно-информационный портал о русском языке «Грамота.ру» сообщил, что «нейросеть» стала словом уходящего года. Информация об этом следует из сообщения сайта.

«Нейросеть — слово 2023 года по версии „Грамоты"», — указано в публикации.

Портал в 2023 году впервые провел акцию «Слово года» самостоятельно. Главными ее целям стали — выявить и распознать процессы, которые за год произошли в лексике русского языка, какие лингвистические новшества и тренды в нем появились, какие события наложили свой отпечаток на Великий и Могучий.

Слово выбирали, отталкиваясь от нескольких критериев: анализа данных, частотности запросов, оценки экспертов и освоенности слова русским языком. Слова-кандидатов проверяли на наличие устоявшегося кириллического написания и родственных связей.

Конкуренцию нейросети составили такие слова, как «джипити/GPT», «база», «возвращенцы», «промпт/промт» и «имба». Однако именно слово «нейросеть», как отметили эксперты, получило широкое распространение и используется при написании текстов. При этом, обратили они внимание, слово до сих пор не значится в основных нормативных словарях.

В «Грамоте» также попытались дать собственную трактовку понятию «нейросеть». Там пояснили, что нейросеть соотносится со стороной искусственного интеллекта, которая обращена к людям и помогает им. В бытовом смысле, добавили эксперты, нейросеть воспринимается за живое существо, которое способно учиться и вступать в коммуникацию.

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