Воспоминания на всю жизнь: как небанально занять детей в Новый год

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Небольшие старания подарят детям необыкновенные эмоции.

Новый год — праздник, который с нетерпением ждут почти все. Однако с особый рвением за календарем следят именно дети.

Они хотят повстречаться с настоящим чудом в этот день. Чтобы подарить малышам незабываемые впечатления и эмоции, можно придумать для них особые развлечения, пишет издание utro.ru.

Съедобные фигуры

Зачастую после готовки новогодних блюд в холодильнике остается много продуктов, которые можно использовать позже. Попробуйте нарезать небольшими кубиками или фигурками фрукты, овощи или, к примеру, сыр, и разложите продукты по тарелкам.

Предложите детям придумать, какие интересные конструкции можно собрать из нарезок. Они могут соорудить съедобную модель новогодней елки, снеговика или даже Деда Мороза.

Игра в животных

Многие малыши обожают животных, поведение которых так весело копировать в детстве. Самый настоящий взрыв веселья и хохота может вызвать игра в зверушек за трапезой.

В новогоднюю ночь, пока дети еще не ушли спать, предложите им сыграть в животных — пусть ребенок попробует съесть банан как обезьянка. После он может загадать зверька вам или другому малышу — это по-настоящему может поднять настроение всем детям.

Поиск сладостей

Попробуйте предложить малышам самостоятельно собрать «сладкий стол». К этой игре необходимо подготовиться заранее: придумайте места, доступные для детей, где можно спрятать лакомства.

Пусть они с помощью ваших подсказок найдут все укрытые сокровища в квартире. К примеру, можно найти укромные уголки на полках нижних шкафов, на стенах и даже на новогодней елке.

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