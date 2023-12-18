«Процедура наказания»: в Евросоюзе нашли способ «заткнуть» Венгрию

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Будапешт могут обвинить в нарушении верховенства закона.

В Евросоюзе (ЕС) рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса путем признания страны виновной в нарушении закона. Предполагается, что это позволит беспрепятственно заключить соглашение о выделении помощи Украине, пишет издание Financial Times.

«Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по седьмой статье за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса», — сообщается в материале.

Ряд стран с опаской относится к подобному решению проблемы, однако они желают показать Будапешту, что означает быть изолированным внутри ЕС. Ожидается, что такое давление заставит венгерскую сторону изменить свою позицию по Украине.

В статье также приводится мнение высокопоставленного европейского чиновника. Он на условиях анонимности сообщил, что Венгрия еще сможет создать союзу много проблем, в том числе заставит использовать иные средства для помощи Киеву, но, тем не менее, все планы ЕС будут осуществлены.

На прошлой неделе лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в союз. Politico пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при этом не присутствовал. Его якобы попросил «прогуляться за кофе» канцлер Германии Олаф Шольц. Оставшиеся 26 стран поддержали решение.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после опроверг данную публикацию, назвав газету «бульварной». Сам Орбан заверил, что не собирается разделять это «плохое решение» с другими лидерами. Он выразил уверенность в том, что Будапешт еще сможет воспрепятствовать интеграции Украины в Евросоюз.

Ранее венгерский премьер и вовсе настаивал на том, что переговоры на тему присоединения Украины к ЕС начинать не стоит. По его словам, Киев просто не готов к присоединению. Он заверил, что при его правительстве Украина не будет финансироваться за счет венгерских налогоплательщиков.

Венгрия заблокировала восьмой транш военной помощи киевскому режиму, который выделяется из Европейского фонда мира. Также страна не поддержала выделение Украине пакетов военной и макрофинансовой помощи на грядущие четыре года. Без одобрения Будапешта Киев рискует остаться без 570 миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru писал, как решение Еврокомиссии по Украине ведет Европу к расколу.