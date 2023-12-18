Чего она хочет? Самбурская заявила о желании получить новые ощущения от партнера

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

От самой звезды публика знает, что та сейчас находится в отношениях.

Настасья Самбурская ждет от мужчины оригинального свидания. В личном блоге звезда «Универа» поделилась своими мыслями насчет отношений.

«Обычно я креативлю», — призналась знаменитость.

В конце ноября актриса заявила, что у нее есть молодой человек. Правда, их отношениям на тот момент было всего десять дней.

Самбурской уже 36 лет, но замужем она была лишь раз. Брак с коллегой по цеху Кириллом Дыцевичем продлился лишь два месяца.

После развода у знаменитости были романы, но к созданию семьи они не привели. При этом она не раз признавалась, что, как и любая женщина, хочет найти достойного спутника.

Артистка не против детей, но рожать для себя не собирается. Так, если у Самбурской все же возникнет желание обзавестись наследником, то она возьмет ребенка из детского дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Самбурская раскритиковала свой клип, снятый в США.