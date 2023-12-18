Она не Маша! Распутина шокировала признанием о настоящем имени

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Звезда стремится оставить свой псевдоним в прошлом, чтобы избавиться от чужой энергии.

Певица Маша Распутина недавно призналась, что планирует вернуться к своему настоящему имени — Алла Агеева. Однако выяснилось, что у звезды намного больше имен, чем могли подумать ее фанаты, пишет издание 7Дней.ru.

В начале творческой карьеры исполнительница решила взять псевдоним, чтобы ее не путали с другими, более популярными тезками. Так она стала Машей Распутиной, причем заодно сменив и документы.

Однако, как отмечается, все оказалось еще сложнее. В эфире одного из федеральных каналов певица раскрыла главный секрет своего имени.

«Я Алла Николаевна Агеева, запомните! Вообще, мое настоящее имя Олена», — неожиданно призналась звезда.

Распутина осознала, что псевдоним дал ей чужую энергетику, которая оказала большое влияние на ее жизнь и судьбу. Именно поэтому певица хочет вернуться к настоящему имени, а нынешнее останется на афишах для фанатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как возлюбленный Распутиной прокомментировал слухи об их свадьбе.