🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 22 декабря, хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами. Возрастает инерционность и склонность к лени, хочется уюта и комфорта.

♈ Овны

Для Овнов день не самый продуктивный. Возможны всплески напрасной суеты, «плавающие» симптомы недомоганий, ложные сигналы, обрывы связи, опоздания, плохая навигация, отсутствие нужных мелочей и другие помехи. Напомнят о себе плоды небрежности или иллюзий. Может разочаровать услуга, выбор инструментов или лекарств, итог тренировки, поездки, ремонта. Нужна аккуратность при уходе за питомцами.

Космический совет: избегайте конфликтов на работе, будьте лояльны и снисходительны — это оценит ваш руководитель.

♉ Тельцы

Тельца стоит помнить, что информационный фон этих суток легко порождает сомнения и тайные искушения. Возможны нечаянные встречи со старыми знакомыми, вы можете столкнуться с бывшим соседом, одноклассником или объектом симпатий. Общая атмосфера дня не располагает к ясности, время может пройти в сомнениях, в попытке разгадать загадку или расшифровать намек. Возможна путаница в поездке, на прогулке.

Космический совет: распределяйте время и спокойно выполните все обязанности. Вы увидите хороший результат.



♊ Близнецы

Близнецам стоит учесть, что сегодня любой диалог дает поле для манипуляций. Собеседник может пользоваться своим обаянием против вас. Возможны обидные намеки и шутки, коварные отсылки к неудачам прошлого, ложные советы. Если вы зависимы от чужого мнения, вам нужна защита от «невинной» игры слов. Если нельзя отказаться от переговоров, знакомств и тесного общения, важно защитить свои уязвимые точки.

Космический совет: не откладывайте дела в долгий ящик, живите здесь и сейчас.

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♋ Раки

Ракам сегодня стоит учитывать крайнюю зыбкость происходящего. Цепочка мелких ошибок исказит картину и сведет на нет ожидаемый результат. Можно столкнуться с мнимым сочувствием, ложной проблемой, неверной подсказкой. Не стоит полагаться и на свои таланты: сегодня легко неправильно истолковать поданный знак, воспоминание, голос интуиции. Может подвести рассеянность, мечтательность, незнание языка.

Космический совет: любые изменения вашей жизни сейчас не пойдут на пользу. Плывите по течению.

♌ Львы

Сегодня Львы не в лучшей ментальной и эмоциональной форме, не уверены в себе, уязвимы в любой среде. Возможна общая нестабильность, мнительность, зависимость от привычек, домашней или дорожной обстановки, проблема со вкусом, с восприятием информации и изложением мыслей. День подходит для литературного творчества, но лучше не писать деловых писем, не участвовать в совещании или в семейном совете.

Космический совет: задумайтесь о поездке на отдых, укрепление иммунитета в сложившейся ситуации не помешает.

♍ Девы

Сегодня Девам не стоит слепо доверять словам друзей. В то же время, звезды не советуют заранее подозревать их в обмане: вплоть до ночи высок риск недоразумений и помех в связи с запутанной обстановкой. Сохранить доверие поможет альтернативный маршрут или запасное средство связи: чем больше простора для маневра, тем меньше поводов для подозрений. Планы на будущее лучше обсуждать, но не утверждать.

Космический совет: не принимайте неприятности близко к сердцу, постарайтесь переключиться на что-нибудь.

♎ Весы

Весам не помешает привести в порядок свои текущие дела, а также сопутствующие им документы и связи. От наведенной в этих сферах ясности зависит фон событий в течение ближайших недель. Звезды подсказывают, что задача может оказаться трудновыполнимой из-за мелочей — например, чьей-то лжи или уклончивости. Возможны потери из-за небрежности, забывчивости. Нужна аккуратность в контактах и платежах.

Космический совет: только благодаря трудолюбию и упорству вам удастся подняться на ступеньку выше.

♏ Скорпионы

Скорпионам сегодня стоит внимательнее следить за своим настроением, самочувствием, кругом общения и интересов, речью и манерами. Негативный мыслеобраз, вредная привычка, пропущенный симптом могут сбить ваши ориентиры и направить вас ложным путем. Важные решения лучше отложить, а в текущих делах держаться принципа «семь раз отмерь, один отрежь». Не стоит говорить вслух о своих вкусах и симпатиях.

Космический совет: сегодня до вас могут дойти неприятные слухи, не стоит сразу бросаться в панику.

♐ Стрельцы

Сегодня звезды советуют Стрельца следить за новостями из разных источников. Нечто любопытное в эти сутки можно извлечь даже из слухов и сплетен, а также из сообщений на незнакомом языке. Особый интерес вызовут вести издалека, из недоступных мест или от загадочных людей: неясность подогреет фантазию. Возможны мелкие пропажи. Нужна внимательность в переговорах, переписке, в дороге, при доставке груза.

Космический совет: наполните жизнь положительными эмоциями и приятными впечатлениями.

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♑ Козероги

Козерогам сегодня опасно давать волю красноречию, полагаться на свою ловкость. В эти сутки вам легко утратить ориентиры, создать о себе ложное впечатление, поддаться искушению, последовать порочной логике, ведущей в ловушку. Вводя в заблуждение других, вы подставите и себя. Не стоит вести переговоры, знакомиться, делать выбор, отправляться в командировку. Не лучшее время для дебюта, резкого поворота.

Космический совет: пересмотрите свое питание. Вредная пища негативно сказывается на вашем самочувствии.

♒ Водолеи

В этот день Водолеям предстоит корректировать свои выводы и проверять чужие слова, проявлять гибкость, подстраиваться, маневрировать. Залог безопасности — постоянный мониторинг ситуации. Обстановка не располагает к четкому и ясному информационному обмену. Не стоит рассчитывать на чужую честность, полное взаимопонимание. Может быть ложно истолкован поданный вами сигнал, не понят намек или шутка.

Космический совет: избегайте завистливых людей, они могут навлечь на вас неприятности.

♊ Рыбы

Рыб сегодня радует общий эмоциональный и информационный фон. Можно не бояться перепадов настроения, явных поражений и кризисов. Однако всюду будет свой подвох. Кое на что можно закрыть глаза, но полезно разбираться в тонкостях чужих мотивов — например, в чувствах детей, в тайных мыслях пассии или коллег по игре. День хорош для хобби, связанного с рисованием, литературой, фотографированием.

Космический совет: сейчас за любым изменением последует положительный результат. Действуйте.

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