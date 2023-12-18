Протестующие обвинили Финляндию в отсутствии логики из-за ситуации на границе с Россией

Акция протеста против закрытия границы с Россией прошла в Лаппеенранте

Фото, видео: Reuters / LEHTIKUVA; 5-tv.ru

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Особое раздражение у людей вызывает непостоянство чиновников страны Суоми.

Акция протеста против закрытия границы с Россией прошла в Финляндии. В хорошо знакомом многим петербуржцам пограничном городе Лаппеенранта собрались несколько десятков человек — в основном, россиян с двойным гражданством.

Они пожаловались на невозможность общаться с родственниками и призвали финские власти одуматься. Особое раздражение у людей вызывает непостоянство чиновников страны Суоми.

То они открывают границу, то вновь закрывают. В последний раз открытие случилось 14 декабря, но уже на следующий день КПП перестали работать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходит на КПП между Россией и Финляндией. Снова перекрыть въезд правительство зарубежной страны, как отмечается, решило из-за потока мигрантов из разных стран.