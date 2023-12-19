🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 19 декабря, лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое. В этот день появляется хорошая возможность взглянуть на все с новой точки зрения.

♈ Овны

Овну будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Овна вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку — все эти обычные дела будут казаться Овну ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Овну как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Космический совет: обратитесь к старым друзьям, которые всегда вызывают улыбку на вашем лице.

♉ Тельцы

Телец, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел — события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, завтра у Тельца вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

Космический совет: перестаньте накручивать себя и просто обо всем поговорите.



♊ Близнецы

Звезды гороскопа предупреждает Близнецов о том, что им может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Близнецы не признаются в своем невежестве, то рискуют наделать ошибок. Единственный правильный путь — советоваться с окружающими: в работе Близнецам будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте — назначить мудрого третейского судью.

Космический совет: избавьтесь от завышенных ожиданий, пока вас не разочаровали.

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♋ Раки

Дела у Рака обещают складываться удачно даже без особенных усилий с его стороны! Это один из немногих дней, когда желания Рака будут совпадать с его возможностями. Не исключено, что судьба порадует Рака приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Рак планировал крупный проект или ответственный разговор — самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для него должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».

Космический совет: прислушайтесь к тому, что подсказывает вам подсознание.

♌ Львы

У Льва не лучший день для учебы, умственной работы и планирования — слишком много он может наделать ошибок. Если же Льву все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить завтрашние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

Космический совет: стремитесь к тому, что зажигает вашу душу — это ваш секрет счастья.

♍ Девы

Деве практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих — они и так будут на ее стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Дева будет пользоваться повышенным спросом! Звезды гороскопа советуют ей потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Девы будут выглядеть привлекательно, а слова — убедительно, так что она может рассчитывать на нужный результат.

Космический совет: мыслите масштабно и не ввязывайтесь в споры по мелочам.

♎ Весы

Этот день Весам стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее — это будет получаться у них лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Весам не стоит даже браться за важные дела. День наделяет их умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Весы способны найти решение любой проблемы, а их планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

Космический совет: заведите разговор с начальством, если чувствуете, что заслуживаете большего.

♏ Скорпионы

Наибольший успех в любых делах Скорпиону принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего Скорпиону стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!

Космический совет: скажите спасибо человеку, который смотрит на вас с восхищением.

♐ Стрельцы

Гороскоп Стрельца обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Стрельца решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты могут оказаться Стрельцу по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное — как.

Космический совет: вы на правильном пути, помните об этом даже когда трудно.

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♑ Козероги

Звезды гороскопа предупреждают Козерога о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Козерог думал, уже решены, способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто Козерогу придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Космический совет: укрепляйте связи с семьей, друзьями и единомышленниками.

♒ Водолеи

Завтра у Водолея не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Водолей может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Водолей способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Водолею не следует расслабляться. Залог его успеха — внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Космический совет: щедро благодарите всех, кто помогал вам исполнить мечту.

♊ Рыбы

Рыбы будут отличным дипломатом и при желании сумеют найти общий язык с кем угодно — и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что, если у них накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют им не откладывать разговор на другой день. 22 августа Рыбы сумеют донести свои чувства и мысли до собеседника и имеют все шансы на то, что их правильно поймут.

Космический совет: поверьте в свои чары, и чудеса наполнят вашу жизнь.

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