Нужно увидеть хотя бы раз в жизни: ТОП самых красивых мест в мире
Турэксперт Ансталь: светящиеся пляжи на Мальдивах — красивейшее место на Земле
Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Куда стоит отправиться за незабываемыми впечатлениями?
Красивых и удивительных мест в мире не пересчитать. Тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь поделилась своим мнением, где стоит побывать каждому человеку хотя бы раз в жизни. Об этом пишет NEWS.ru.
Как отметила собеседница издания, наша планета богата уникальными творениями природы и изумительными достопримечательностями, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.
Ансталь считает, что самыми манящими являются Мальдивы и Китай. Так, на мальдивском острове Ваадху можно восхититься уникальным явлением — святящимся планктоном. Это зрелище поистине завораживающее. По словам эксперта в сфере туризма, в мире осталось не так много доступных мест для путешественников, где можно посмотреть на подобное.
«Также можно посмотреть „Небесные врата“ на горе Тяньмэнь в Китае. Многие туристы называют это место величественным чудом природы», — отметила специалист.
Вместе с тем она также рекомендовала посетить самый высокий водопад в мире — Анхель, который расположен на реке Кереп в Венесуэле.
Ранее 5-tv.ru писал, почему россияне стали больше путешествовать по родной стране.