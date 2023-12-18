Нужно увидеть хотя бы раз в жизни: ТОП самых красивых мест в мире

Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

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Куда стоит отправиться за незабываемыми впечатлениями?

Красивых и удивительных мест в мире не пересчитать. Тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь поделилась своим мнением, где стоит побывать каждому человеку хотя бы раз в жизни. Об этом пишет NEWS.ru.

Как отметила собеседница издания, наша планета богата уникальными творениями природы и изумительными достопримечательностями, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.

Ансталь считает, что самыми манящими являются Мальдивы и Китай. Так, на мальдивском острове Ваадху можно восхититься уникальным явлением — святящимся планктоном. Это зрелище поистине завораживающее. По словам эксперта в сфере туризма, в мире осталось не так много доступных мест для путешественников, где можно посмотреть на подобное.

«Также можно посмотреть „Небесные врата“ на горе Тяньмэнь в Китае. Многие туристы называют это место величественным чудом природы», — отметила специалист.

Вместе с тем она также рекомендовала посетить самый высокий водопад в мире — Анхель, который расположен на реке Кереп в Венесуэле.

Ранее 5-tv.ru писал, почему россияне стали больше путешествовать по родной стране.