Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Непобедимое вооружение может развить скорость в десятки тысяч километров в час.

Российский зенитный комплекс «Авангард» держит в страхе не только Запад, но и весь мир. Об этом пишет The Mirror.

«Авангард» идет к цели практически как метеорит», — заявил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.

Аналогов этому ракетному комплексу нет. Кроме того, страна всегда находится в состоянии «высокой готовности к выполнению задач», как говорил командующий Ракетными войсками стратегического значения генерал-полковник Сергей Каракаев. Все эти факторы не оставили сомнений в том, что у Запада нет средств, чтобы остановить «Авангард».

Российский комплекс «Авангард» может развить скорость в десятки тысяч километров в час. Это оружие считается единственным в своем роде: его ракеты достигают цели со скоростью, превышающей скорость звука в 27 раз.

В конце октября ракеты «Авангард» заступили на боевое дежурство в Оренбургской области. Это гиперзвуковое оружие способно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил России.

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