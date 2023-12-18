Как перестать бояться понедельников по мнению психолога

Фото: www.globallookpress.com

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Первое утро трудовой недели зачастую сопровождается раздражительностью и плохим настроением, а ведь секрет главная причина страха перед «самым сложным днем недели» лежит на поверхности.

После выходных начало новой рабочей недели почти всегда дается тяжело. Вероника Кирсанова, декан факультета психологии Государственного университета просвещения, рассказала «Известиям», как не бояться понедельников и начинать их комфортнее.

Эксперт объяснила, что главная причина страха перед «самым сложным днем недели» — недостаток отдыха на выходных, наполненных различными делами и беготней. Чтобы не допустить лишней загруженности во время заслуженной передышки, необходимо постараться разгрузить рабочую неделю и тщательнее спланировать свое время. Виктория посоветовала обязательно выделить себе часы, которые можно было бы посвятить досугу.

«В освободившее время лучше дать себе комфортно отдохнуть (почитать книгу, прогуляться по парку, посвятить время хобби или просто лечь спать пораньше). Так новая рабочая неделя пройдет легче, а мы сможем продуктивно работать», — отметила специалист.

Также причиной сложностей может послужить «неправильный» отдых человека. Речь идет о случаях, когда люди не учитывают особенности своей работы. Например, трудятся в социальной сфере, а на выходных проводят время в шумной компании. Вероника Кирсанова уточнила, что даже самый общительный человек нуждается в «часе тишины», который необходимо себе обеспечить.

Кроме того, порой на выходных люди не отдыхают вовсе. Некоторые нагружают свои свободные дни важными рабочими задачами, которые, как им кажется, никак не могут не взять. А хронический стресс на работе может привести к эмоциональному выгоранию, что только усугубит ненависть к понедельникам.

«Настроение ухудшается, на работе мы чаще раздражаемся, злимся. После рабочего дня устаем так, что кажется: никаких выходных не хватит, чтобы прийти в себя. Снизить нагрузку, отказаться от дополнительных обязанностей, взять отпуск — решения, которые легче рекомендовать, чем исполнить, но все же ограничение нагрузки — первое, что было бы полезно сделать», — рассказала эксперт.

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