Накопить и преумножить: почему стало невыгодно хранить деньги дома

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Существует множество способов для сохранения своих накоплений.

Хранить деньги дома в укромном месте становится все менее актуально. Финансовый консультант Дарья Гордиенко в беседе с изданием Газета.ру рассказала, почему сбережения выгоднее хранить в инвестициях, а не в тумбочке.

Оказывается, все накопления будет съедать инфляция. Те же самые 100 тысяч рублей, которые вы положите в тумбочку сейчас, через год позволят вам купить намного меньше продуктов, чем сейчас.

«Если вы разместите деньги на банковском депозите, то они будут давать лишь немного доходности. Нужно осознать, что ваши деньги теряются, если вы держите их в банке. Инвестиции принесут вам больше прибыли. Но при этом нужно понимать, что инвестиции подходят далеко не всем. Человек должен быть готов к этому морально», — объяснила Гордиенко.

Однако наличные деньги тоже имеют место быть у каждого человека. Эксперт советует всегда иметь в доступе небольшую сумму «на всякий случай»: вдруг понадобится срочно что-то оплатить, а карта не сработает и снять деньги будет негде.

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