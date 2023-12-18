«Не без оснований»: почему Киев боится российских истребителей МиГ-31
NI: российские истребители МиГ-31 вызывают беспокойство Киева
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик держит в страхе киевский режим из-за своих возможностей.
Каждый вылет российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 вызывает страх у киевского режима. Об этом сообщило американское издание National Interest.
Пол словам журналистов, как только МиГ-31 взлетает с военной базы, по всей Украине начинается воздушная тревога. Иногда она может длиться несколько часов.
«МиГ-31 оказался боеспособным штурмовиком, к которому Киев относится очень серьезно, и не без оснований. Истребитель способен нести баллистические ракеты «Кинжал», — отмечается в материале.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря.