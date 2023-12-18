Голливудский сердцеед Брэд Питт отмечает 60-летие

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephen Lock; 5-tv.ru

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Некоторое время назад творческую карьеру актер поставил на паузу и планирует обосноваться на территории личного виноградника.

У голливудского сердцееда юбилей. Брэду Питту — 60! Парень из простой семьи смог пробиться на киноолимп. Поначалу перебивался проходными ролями. Заговорили о нем после фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза». Потом были невероятно успешные 90-е и нулевые — «Бойцовский клуб», «Знакомьтесь, Джо Блек», «Большой Куш».

Одной из судьбоносных лент стала история «Мистера и Миссис Смит». На съемках зародился легендарный роман актера с Анджелиной Джоли, который закончился также ярко и скандально, как и начался. Сейчас супруги общаются исключительно по судебным вопросам. У семьи к актеру большие претензии. На день рождения к отцу шестерых детей согласилась прийти только одна дочь. А вот бывшая возлюбленная — актриса Дженифер Энистон — обиды не затаила. И даже поддержала Питта после развода.

Творческую карьеру Брэд Питт поставил на паузу, а то и вовсе засобирался на пенсию. Планирует перебраться во Францию, где у него есть личный виноградник.