Надежный задел есть: депутаты высказали абсолютную поддержку Владимиру Путину

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Глава государства идет на выборы в качестве самовыдвиженца, но самая крупная политическая партия России заявляет об однозначной поддержке его кандидатуры.

«Единая Россия» поддержала выдвижение Владимира Путина на очередной президентский срок. Решение приняли единогласно. Какие качества российского лидера убедили единороссов выдвинуть его кандидатом в президенты и какие еще партии заявили о поддержке Владимира Путина — знает Георгий Гривенный.

В зале партийного съезда очень много тех, кто накануне участвовал в заседании инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Да, Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, но самая крупная политическая партия России заявляет об однозначной поддержке его кандидатуры.

Боксер и депутат Николай Валуев считает, что умение Путина держать удар и мгновенно реагировать на изменение внешнеполитической обстановки — надежный залог будущего России.

«Оно трансформируется буквально на ходу и это, конечно, в результате тех санкций, в которых находится сама Россия, и того бурного развития, которое мы наблюдаем в части ее экономического потенциала. В той части, в „народной“ ее части. Потому что мы растем, у нас четыре новых региона присоединись к России. Это очень важно. И в этой парадигме мы тоже выстраиваем свою внешнюю и внутреннюю политику», — уверен депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Сам Владимир Путин в своем обращении к съезду «Единой России» подчеркнул, что считает эту партию своим ключевым союзником и помощником в претворении в жизнь планов по развитию России во всех сферах. Да, есть другие партии и мнения, но сейчас как никогда важна сплоченность.

«При всей разнице взглядов все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное, а это судьба, интересы России, счастья, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильной. Я бы знаете, еще добавил, право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной, а значит все второстепенное, лишнее то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону. И конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия не может как некоторые страны в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет суверенной, самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце», — подчеркнул президент.

В зале были и те, для кого более привычная другая — боевая обстановка. Специальная военная операция позволила совсем по-другому взглянуть и на себя, и на боевую мощь российских вооруженных сил, и на ключевую роль Верховного главнокомандующего.

«Верховный главнокомандующий говорит понятными нам всем словами, четко нам дает энергию и силу, чтобы мы знали, что за нашими спинами стоит народ России, который возглавляет он. Как мы можем себя чувствовать? Только усиливаемся и духовно, и нравственно», — заявил командир батальона «Ахмат» Апти Алаутдинов.

Владимир Путин, обращаясь к делегатам съезда «Единой России», многие из которых занимают высокие должности, а в зале и министры, и губернаторы, депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, не просит даже — требует уделять поддержке участников СВО и членам их семей самое серьезное внимание.

«Многие наши товарищи, члены партий, ее сторонники, депутаты разных уровней прошли через фронт и сейчас сражаются на передовой, поддерживают. Что здесь хочу отметить: вы знаете, я регулярно общаюсь с нашими ребятами, с нашими бойцами, с командирами, и они не раз рассказывали, что в одном взводе, в одном отделении, в одном окопе часто вместе люди разных национальностей и вероисповеданий, но всех объединяет настоящее ратное братство, воля к победе, готовность сделать все, чтобы защитить Россию, а она у нас одна», — заявил глава государства.

Россия, прирастая новыми регионами, выходит и на новый уровень ответственности перед своими гражданами, уверен Владимир Путин. В кулуарах представители губернаторского корпуса говорили о том, как президентские наказы воплощать в жизнь.

«Главная задача, которая перед нами стоит и будет стоять, — это повышение качества жизни людей. Приоритет, который определили президент, и сегодня в рамках поставленной задачи, я уверен, он это еще раз подтвердит», — считает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Поддержка материнства и детства, адресная помощь семьям с детьми, своевременные выплаты пособий многодетным, увеличение материнского капитала. И на все это Россия идет даже в условиях нынешней мировой политической и экономической турбулентности. А значит — надежный задел есть!

«Да, непросто, сложные времена. Многие мечтали, что санкции должны разорвать нашу экономику в клочья, но мы видим, что мы только сегодня идем вперед и наращиваем только свои силы», — уверена зампредседателя Госдумы РФ Анна Кузнецова.

21-й съезд «Единой России» проходил 17 декабря, ровно за три месяца до выборов президента России. Он — предвыборный во всех смыслах этого слова. И его главная задача — поддержать своего кандидата на выборах на главный государственный пост. Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Он кандидат вне партийных пристрастий. Помимо «Единой России» о поддержке его кандидатуры заявила уже и «Справедливая Россия За Правду». Владимир Путин станет кандидатом в самом широком смысле этого слова, кандидатом от суверенного мировоззрения.

«Конечно мы сами будем определять и созидать свое будущее. Это и есть суверенное государственное мировоззрение. Основа для подлинной гражданской консолидации, для совместной работы. Уверен, что „Единая Россия“ и впредь будет предлагать обществу именно такую объединительную созидательную повестку, откликаться реагировать на самые востребованные вопросы в жизни страны», — заявил президент.

Уже с понедельника тысячи волонтеров и активистов «Единой России» приступят к работе в штабах по поддержке выдвижения кандидатуры Владимира Путина на новый президентский срок.