Крах экономики близок? Сколько Украина сможет продержаться без помощи Запада

Фото: www.globallookpress.com / James McGill

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В последнее время Киев столкнулся с существенным сокращением помощи со стороны союзников.

Украина сможет продержаться без финансовой помощи Запада всего пару месяцев. Такое мнение выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

В интервью изданию Financial Times эксперт отметила, что дальнейшие задержки с выделением помощи киевскому режиму могут заставить власти вернуться к такой «дестабилизирующей политике, как печатание денег». В таком случае экономическое возрождение Украины будет поставлено под угрозу, заключила Георгиева.

В последнее время Украина столкнулась с существенным сокращением помощи со стороны Запада. В США уже открыто заявляют, что находятся не в том положении, чтобы давать Киеву обещания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина разработала план «Б» на случай прекращения помощи Запада.