Жизнь в монастыре и счастье после 40 лет: судьба актрисы Ирины Гриневой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Артистка с самого детства знала, кем хочет стать. Несмотря на все преграды, ей удалось построить успешную карьеру и счастливую семью.

Ирина Гринева — одна из самых известных отечественных актрис. Ее артистки закрепили за ней славу в качестве роковой женщины. Но мало кто знает, как на самом деле сложилась ее жизнь.

Будущая знаменитость появилась на свет в феврале 1973 года в Казани. Однако ее детство нельзя назвать счастливым. Родители развелись, когда ей было пять лет. Воспитание девочки легло на плечи бабушки и мамы. Женщины старались привить ей хороший вкус и утонченные манеры. Судя по всему, это им полностью удалось.

Также от матери Гриневой передалась тяга к актерскому мастерству. Когда-то родительница и сама мечтала о сцене, но жизнь распорядилась иначе. Девочка часто посещала театры и кинотеатры, а также школьный драмкружок. Юная Гринева не могла дождаться окончания школы, чтобы поехать поступать в театральное училище.

Оказавшись в столице, девушка подала документы во все столичные образовательные учреждения. В те времена у нее не было денег на гостиницу, поэтому порой ей приходилось ночевать на Казанском вокзале, пишет портал «Культурология». Там же она репетировала экзаменационные выступления, прогуливаясь по безлюдному перрону. Но ни в одно училище ее не взяли в столице. Впрочем, девушка смогла начать обучаться любимому делу. Ее зачислили в театральный институт Ярославля.

Будучи студенткой, она пришла к вере. Ушла в монастырь. Однако вскоре Гринева поняла, что не готова к строгому укладу и трудной жизни монахинь. И решила сбежать оттуда.

«Это было движение сердца. Мне хотелось увидеть светлое небо. Его в тот момент я могла ощутить только в монастыре. Я ожидала, что приду туда, встречу там всех святых, и буду с ними вечерять и пить чаи. Но я увидела тяжелую работу и поняла, что не готова к этому», — признавалась звезда.

Затем Гринева вернулась в институт, чтобы продолжить учебу. И ни разу не пожалела об этом решении.

В 1995 году Гринева дебютировала на сцене театра в постановке «Игра в классики». Во время спектакля девушка получила невероятные эмоции и поняла, что все было не зря. Она успела поработать в театральном агентстве «Арт-Партнер XXI», проекте «Другой Театр», а также некоторых других местах. В 1998 году ее приняли в труппу Московского драмтеатра имени Станиславского.

Впервые на телевидении Гринева появилась в роли официантки в телесериале «Самозванцы». В 2000 году она сыграла главную роль в «Доме для богатых», а чуть позже — в картине «Вокзал». Сейчас у актрисы несколько десятков ролей в кино и сериалах. Она часто появляется на красных дорожках различных фестивалей.

Актриса не очень любит рассказывать про свою личную жизнь. Известно, что артистка находится в браке с фигуристом Максимом Шабалиным. Примечательно, что ее избранник младше артистки на девять лет. Однако пару этот фактор ничуть не смущает.

Известно, что женщину и ее возлюбленного знакомили три раза. Только после нескольких встреч они запомнились друг другу и между ними вспыхнула страсть. Гринева заявляла, что Максим — именно тот человек, которого она ждала всю жизнь. Изначально она считала, что никогда не будет отказываться от карьерных амбиций из-за любви, но в жизни все получилось иначе.

Свадьба влюбленной пары состоялась 20 ноября 2010 года, а на следующий день супруги обвенчалась в храме. Сразу после этого молодожены уехали в свадебное путешествие на юг Франции. Кстати, у пары есть интересная традиция. Каждый год 20 ноября они устраивают свадебное торжество для самых близких людей.

«Счастливый день, таинственный день. Я тебя по-прежнему люблю. Перед свадьбой не могла заснуть. Думала, думала. Я ведь выходила замуж и не знала тебя толком, все произошло так быстро. И мне это нравится», — признавалась Гринева.

Летом 2013 года у пары появился ребенок. Сейчас Ирина Гринева — счастливая мать, жена и актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Гринева уверена, что фамилия не будет мешать или помогать ее дочери, если та решит стать актрисой. По словам звезды, никакого блата на пути у наследницы не будет.