Зал аплодировал стоя: Костомаров исполнил танец на льду вместе с супругой

Фото, видео: 5-tv.ru

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После исполнения номера фигурист выступил с душещипательной речью.

Фигурист Роман Костомаров на коньках исполнил танец на льду вместе со своей женой Оксаной Домниной. Эксклюзивные кадры из шоу появились в распоряжении 5-tv.ru.

Спортсмен поблагодарил поклонников за поддержку в нелегкое для него время. Он добавил, что невероятно счастлив вернуться на лед и увидеть людей, которым небезразлична его судьба. Фанаты стоя рукоплескали своему кумиру, который после стольких пережитых трудностей смог найти в себе силы идти вперед.

«Спасибо большое, друзья. Спасибо вам огромное. Спасибо вам всем за эту поддержку, за эту любовь. Это огромное удовольствие выходить на лед и видеть полный зал, который тебя так принимает. Это огромное удовольствие, ни с чем несоизмеримое. Я еще раз всем и каждому хочу сказать спасибо за поддержку, которую я чувствовал на протяжении всего этого ужасного времени. Хочу поблагодарить свою любимую жену, которая была каждую минуту со мной рядом, также моих родителей и брата», — заявил Костомаров.

Фигурист добавил, что жизнь порой преподносит тяжелые испытания. Но если рядом есть близкие люди, то всегда есть смысл идти и жить дальше.

Костомаров был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Ильи Авербуха, идея сделать номер появилась еще летом. Роман Костомаров хотел, чтобы его супруга вернулась на лед.