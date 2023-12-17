На Украине заявили о нулевой эффективности от насильно мобилизованных граждан

Фото: Reuters / STRINGER

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Является ли этот факт одной из причин неудач ВСУ на фронте?

На Украине почти нет никакой пользы от насильно мобилизованных граждан. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время», — цитирует его украинское издание «Страна.ua».

При этом он подчеркнул, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжать идти полным ходом. К слову, бойцы с нулевым КПД только ухудшают ситуацию на поле боя для ВСУ. Поэтому для киевского режима такой подход работает в худшую сторону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск начальника ГУР Минобороны Украина Кирилл Буданова.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.