Замглавы Минтранса Подмосковья попал в больницу после драки на концерте Басты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Медики диагностировали у чиновника сотрясение головного мозга. С кем и из-за чего возник конфликт?

Заместитель министра транспорта Подмосковья Дмитрий Минченко попал в больницу. Чиновник стал участником драки на концерте Басты в Luxury Village в Барвихе. Об этом стало известно сайту 5-tv.ru.

Посетители рассказали, что потасовка произошла уже после выступления артиста. Предварительно, Минченко не понравилось поведение компании молодых людей. И это привело к драке.

В соцестях стало распространяться видео. На нем видно, что замглавы министерства транспорта получил несколько ударов по голове кулаком.

По информации 5-tv.ru, врачи диагностировали у чиновника сотрясение головного мозга. Заявление в полицию Минченко решил не писать, поскольку не имеет к оппоненту претензий.

Ранее 5-tv.ru писал, что в парламенте Болгарии произошла драка из-за передачи ВСУ списанной бронетехники. Стычка между чиновниками произошла во время заседания. Оппозиция и правящая партия обменялись резкими замечаниями по поводу того, служит ли пожертвование военной техники национальным интересам страны.