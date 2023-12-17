Замглавы Минтранса Подмосковья попал в больницу после драки на концерте Басты
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV
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Медики диагностировали у чиновника сотрясение головного мозга. С кем и из-за чего возник конфликт?
Заместитель министра транспорта Подмосковья Дмитрий Минченко попал в больницу. Чиновник стал участником драки на концерте Басты в Luxury Village в Барвихе. Об этом стало известно сайту 5-tv.ru.
Посетители рассказали, что потасовка произошла уже после выступления артиста. Предварительно, Минченко не понравилось поведение компании молодых людей. И это привело к драке.
В соцестях стало распространяться видео. На нем видно, что замглавы министерства транспорта получил несколько ударов по голове кулаком.
По информации 5-tv.ru, врачи диагностировали у чиновника сотрясение головного мозга. Заявление в полицию Минченко решил не писать, поскольку не имеет к оппоненту претензий.
Ранее 5-tv.ru писал, что в парламенте Болгарии произошла драка из-за передачи ВСУ списанной бронетехники. Стычка между чиновниками произошла во время заседания. Оппозиция и правящая партия обменялись резкими замечаниями по поводу того, служит ли пожертвование военной техники национальным интересам страны.