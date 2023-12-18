Мощный удар из «Урагана»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Бондаренко Владимир / ТАСС; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военнослужащие ВС РФ отмечают эффективность и надежность нашего вооружения.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Самоходная гаубица «Мста-С»

На этих кадрах показана работа расчетов «Мста-С» на купянском направлении. Артиллеристы в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ. Бойцы работают по целям как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных.

«Каждый день происходит боевая работа. Работаем 24 часа в сутки. Орудие надежное, никогда не подводило, всегда точно бьет в цель», — говорит командир взвода с позывным «Лебедь».

РСЗО «Ураган»

А на этих кадрах показана работа расчета реактивных систем залпового огня уже на краснолиманском направлении. На этом участке фронта артиллеристы уничтожили залповым огнем опорный пункт противника. Расчеты «Ураганов» успешно поражают бронетехнику, личный состав и позиции националистов.

«Хватает одного пристрелочного для того, чтобы поразить цель. Бывали случаи, когда первым снарядом попадали в цель и после этого сворачивались. Помогаем пехотинцам продвигаться», — говорит командир расчета с позывным «Киса».

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.