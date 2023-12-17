Роль в «Сиянии» Кубрика довела актрису до безумия: в кого превратилась Шелли Дюваль

Фото: Кадр из к/ф «Сияние», реж. Стэнли Кубрик, 1980 г.

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Большеглазая красавица покорила сердца киноманов со всего мира. К сожалению, судьбе ее не позавидуешь.

Фильм Стэнли Кубрика «Сияние» стал практически классикой ужасов. Во время выхода картины ее оценили не слишком высоко, и Кубрик даже получил номинацию на «Золотую малину» как худший режиссер. Однако зрителям кино понравилось и талант гения снова подтверждается сквозь года, потому как «Сияние» все так же будоражит.

Шелли Дюваль– актриса и исполнительница главной роли в «Сиянии». Для этой картины она работала в паре с Джеком Николсоном. Но чтобы удовлетворить великого режиссера, ей пришлось заплатить большую цену.

Издевался над актрисой?

«Во время съемок „Сияния“ Стэнли Кубрик заставил Шелли Дюваль отыграть эту сцену 127 раз! Ее слезы и дрожащие руки были реальными эмоциями. Это рекорд Гиннеса по самому большому количеству съемок для сцены с диалогом. Из-за ментальных пыток, которые ей устроил Кубрик (а съемки шли 500 дней), она плакала по 12 часов в день и была вынуждена постоянно держать рядом чашку с водой из-за обезвоживания», — говорили свидетели событий.

Шелли Дюваль спустя годы после съемок в «Сиянии». Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Речь идет о сцене с битой, в которой героиня Дюваль просит своего мужа (героя Николсона) не пугать ее и отойти, параллельно размахивая битой. Все это не выдумка и Стэнли Кубрик действительно переснимал эту 127 раз. Многие крупные издания подтверждали это, а также то, что такое количество пересъемок одного эпизода– рекорд Гиннеса.

Постоянные слезы на съемках тоже не просто слухи, об этом рассказала сама Шелли на интервью 1980 года. Тогда актриса назвала работу над фильмом «практически невыносимой», во время съемок она была несчастна и чувствовала себя истощенной, как физически, так и морально.

«Я постоянно боролась с болезнями, ведь стресс от роли был серьезным. Стэнли подталкивал и подгонял меня куда сильнее, чем меня когда-либо подталкивали. Это самая тяжелая роль, которую мне когда-либо приходилось играть», — рассказывала Шелли в своей книге.

Еще одна культовая сцена, но уже с дверью– «А вот и Джонни». Герой Николсона выламывает топором дверь, за которой прячется его жена. Известно, что для съемки этой сцены использовали около 50-60 дверей. Дюваль знала о том, что будет происходить, но играть сложную эмоциональную сцену много раз подряд невероятно тяжело.

Джек Николсон также же называл работу Дюваль «самым суровым трудом актера», который он когда-либо видел.

Многие фанаты верят, что именно Стэнли Кубрик растоптал Шелли Дюваль и разрушил ее карьеру. В документальном фильме «Создание «Сияния» можно увидеть, как Кубрик просил других людей на площадке не сочувствовать Шелли. Насчет карьеры обвинения бессмысленны, после «Сияния» Шелли продолжала успешно сниматься в кино, а вот на ее нынешнее психическое состояние, вполне возможно, повлиял именно Кубрик. В ноябре 2016 года она появилась на телешоу Доктора Фила, где призналась, что страдает психическим расстройством.

«Я очень больна, — говорит она Филу, — мне нужна помощь».

Кадр из к/ф «Сияние», реж. Стэнли Кубрик, 1980 г.

Для Стэнли Кубрика это не первая история, Шелли Дюваль лишь пополнила его список актеров, которых он выводил из себя. Режиссер также заставлял по 40 раз переснимать сцены с Николь Кидман и Томом Крузом для фильма «С широко закрытыми глазами». Он доводил до истерики не только актеров, но и некоторых членов съемочной группы.

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