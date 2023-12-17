«Тазик крови»: Царикати чуть не умер после ящиков черешни

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Артисту пришлось экстренно вызывать скорую помощь. Ему поставили неутешительный диагноз.

Заслуженный артист России Феликс Царикати признался, что чуть не умер из-за переедания черешни. Об этом он рассказал в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой, которая постаралась выведать все подробности странного дела. Кто же спас артиста?

Выяснилось, что печальный инцидент произошел примерно год назад. На фоне поедания ягод у Царикати открылась язва. Ему стало так плохо, что без помощи врачей не обошлось: у певца открылось кровотечение. Его жена Залина — будучи тогда беременной — не на шутку испугалась.

«Когда меня вырвало, я подумал, что это из-за черешни, потому что я очень много ее ел, ящиками ел. Кровь горлом пошла. Я вырвал минимум тазик крови. Залина в панике, она беременная, бегает туда-сюда с тряпками, с тазиками. Сразу вызвали „скорую“. Если бы я оказался не дома, если бы вовремя не приехала скорая…» — побоялся даже гадать, что могло с ним быть, артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советский и российский певец осетинского происхождения Феликс Царикати рассказал, как украл будущую жену.