«Я тебя там увижу»: доктор Мясников вспомнил последние дни жизни своего отца

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Врач опубликовал трогательный пост в честь родителя, напомнив, как избирательна и болезненна может быть память.

Доктор Александр Мясников поделился трогательными воспоминаниями об отце. Сделал он это в своем Telegram-канале.

«Странно, как иногда работает наш мозг и память…. Воскресенье, снег, прорубь, гимнастика — кайф. Растапливаю камин и вдруг говорю вслух неожиданно для себя: «папа, я ведь тебя там увижу? Мне ведь столько тебе сказать надо!» — написал Мясников.

Врач рассказал, что его отец скончался от рака в 45 лет. И он объяснил, почему такая длинная фраза вырвалась сама. Дело в том, что на днях Александр Мясников был в Институте профилактической медицины Минздрава России. В этом месте и работал его родитель.

Медик впервые за 50 лет вошел в кабинет отца, в котором Мясников-старший и скончался. Тогда мужчина отказался ложиться в палату и переоборудовал свой кабинет в помещение для больного.

«Я отчетливо помню, как в ноябре отец, уже истощенный, подошел к окну, посмотрел и сказал: «Вот уже и снег выпал, а я никак не помру», — вспомнил доктор.

Ране 5-tv.ru сообщал о том, что доктор Мясников рассказал о пользе свеклы в профилактике онкологии.