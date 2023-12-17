Заявка одобрена: россиянка обнаружила у себя крупный кредит после визита в приложение банка

Россиянка обнаружила у себя крупный кредит после визита в приложение банка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Weronika Peneshko; 5-tv.ru

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Эксперт по кибербезопасности объяснил, как можно оказаться в такой ситуации и как себя обезопасить от подобных историй.

Жительница Свердловской области случайно узнала, что на нее оформлен кредит на немалую сумму в одном из крупных российских банков. Как утверждает героиня истории, никаких договоров она не подписывала. В банке же сообщили, что повесить финансовые обязательства без согласия клиента невозможно.

Как передает издание E1.RU, женщина узнала, что задолжала банку огромную сумму денег в ноябре. Она увидела, что с ее карты списали почти 700 тысяч рублей. Позднее удалось выяснить, что их сняли за страховку по кредиту, выданному банком в сентябре. Сумма займа составила 1,87 миллиона рублей.

Тогда она в срочном порядке обратилась в финансовую организацию и попросила предоставить ей кредитный договор, оформленный на ее имя, и потребовала признать его недействительным. Выяснилось, что заявление на оформление кредита было подписано простой электронной подписью заявительницы 27 сентября после полуночи.

Что сказали в банке

«Оформить кредит может только сам клиент, на всех этапах оформления кредита требуется ввести персональный код из СМС, так что ошибки в процессе исключены», — заверили специалисты банка.

Сама пострадавшая поделилась, что в сентябре заходила в банковское приложение, чтобы посмотреть кредитные предложения, при этом подчеркнула, что услугой «подписать заявление» она не пользовалась. Возможно, она случайно подтвердила операцию.

Удалось ли вернуть деньги и закрыть кредит

Позднее в банке сообщили, что в этой ситуации разобрались и решили проблему в пользу клиентки

«400 тысяч они мне отдали, а еще 250 осталось, кредит не закрыт. А остальные деньги кто отдаст? Я снова направила им обращение, мне сказали, если в двух словах: «Довольствуйтесь тем, что хоть это отдали, пошли вам навстречу», — пожаловалась заложница ситуации.

Мнение специалиста по кибербезопасности

Роберт Симонян, эксперт по кибербезопасности в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru объяснил, как можно попасть в такую ситуацию и как себя обезопасить от подобных историй.

Как предупредил специалист, кредит может оформиться поневоле человека из-за приложения, которое по умолчанию вставляет код из контрольного сообщения. Поэтому нужно всегда находить грань между удобством и безопасностью. Это касается тех пользователей, устанавливающих на свои устройства программы, которые автоматически копируют код из сообщения и вставляют в приложения «для удобства».

«Если считать, что банк так хотел подзаработать, это немножечко неправильный подход, потому что им это невыгодно, так как создает большой инфоповод. И это не такие деньги, которые банк хотел бы таким образом заработать», — считает Симонян.

Он сообщил, что в этом случае, скорее всего, на стороне клиента произошли некоторые сбои: либо случайные касания, либо поломка экрана.

«Либо причиной могли стать вирусные программы на телефоне. Потому что сейчас достаточно легко подхватить их. Люди часто вне дома, где-то в незнакомых местах подключают свои устройства на зарядку. В этот хаб, куда они вставляют свой провод, может быть записана такая программа, которая может запустить какой-то процесс на телефоне жертвы», — подчеркнул собеседник.

Эксперт посоветовал важные приложения, в том числе банковские и Госуслуги, хранить на другом устройстве. У идеального гаджета для этих целей должны быть плохая камера, отсутствие доступа к геолокации.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый порядок списания долгов заработал в России.